Scolari garante convocação de Jardel Ao menos um jogador já foi confirmado na lista do técnico Luiz Felipe Scolari para o próximo jogo da seleção brasileira nas eliminatórias, contra o Paraguai, no dia 15 de julho: Jardel. Ao comentar os motivos que não fizeram a bola chegar até ele no segundo tempo do jogo contra o Uruguai, hoje em Montevidéu, o treinador deu a informação. ?A bola não chegou por causa do entrosamento. Porém, o Jardel vai ser convocado novamente e poderemos treinar mais essas jogadas?, observou. Sobre Ronaldinho, o treinador se mostrou ansioso. ?Acho difícil, ele precisa fazer a pré-temporada na Itália. Mas tomara que já tenha condições numa próxima convocação.?