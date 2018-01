Scolari inicia renovação em Portugal O técnico Luiz Felipe Scolari resolveu arriscar em sua primeira convocação no comando da seleção de Portugal. Para o amistoso da próxima quarta-feira contra a Itália, o brasileiro fez uma aposta em caras novas, deixando algumas estrelas de fora da lista. Felipão decidiu não chamar o goleiro Vitor Baía nem os atacantes Nuno Gomes e João Pinto, jogadores que vinham sendo frequentemente chamados pelos antecessores. Em contrapartida, Felipão chamou novatos como Silas, do União de Leiria, Monteiro, do Benfica e Hélder do Porto. Scolari admitiu hoje a possibilidade de convocar o brasileiro Deco, assim que estiver concluído o processo de naturalização. Veja a lista de convocados Goleiros Ricardo Pereira (Boavista) Quim Silva (Braga) Defensores Marco Caneira (Bordeaux) Paulo Ferreira (Porto) Nuno Valente (Porto) Fernando Couto (Lazio) Jorge Andrade (La Coruña) Ricardo Rocha (Benfica) Fernando Meira (Stuttgart) Rui Jorge (Sporting). Meio-campistas Rui Costa (Milan) Costinha (Porto) Sergio Conceição (Internazionale) Luis Figo (Real Madrid) Tiago Mendes (Benfica) Miguel Monteiro (Benfica) Silas Fernandes (Leiria) Pedro Mendes (Vitória de Guimarães). Atacantes Pauleta (Bordeaux) Helder Postiga (Porto) Luis Boa Morte (Fulham) Simão (Benfica)