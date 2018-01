Scolari já definiu o roteiro da seleção portuguesa para a Copa A Seleção Portuguesa, que na quarta-feira bateu a Arábia Saudita por 3 a 0, em Dusseldorf, chegará à Alemanha em 4 de junho, cinco dias antes do início do Mundial. E, um dia antes da viagem, os portugueses enfrentarão Luxemburgo, último teste para o técnico Luiz Felipe Scolari definir os últimos detalhes da equipe antes de jogar contra Angola, dia 11 de junho, em Colônia. No dia 15 de maio, após o anúncio da lista com os 23 jogadores que disputarão a Copa do Mundo, a delegação comandada por Luiz Felipe Scolari iniciará preparação no dia 17 daquele mês, nos arredores de Lisboa. Entre os dias 20 e 31, os jogadores ficaram em Evora, a 140 quilômetros de Lisboa, para a realização de exames físicos. Está programada uma partida amistosa contra Cabo Verde, dia 27 de maio. Depois, os jogadores voltam à concentração e, no dia 1º, podem ir para suas casas. No dia seguinte está prevista a viagem para Luxemburgo.