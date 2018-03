Scolari já não descarta a seleção O técnico Luiz Felipe Scolari, que esteve hoje à tarde no Rio para uma audiência no Tribunal de Justiça, deixou a entender pela primeira vez que está novamente aberto para convites futuros da CBF. Quando Zagallo deixou a seleção, ele foi o primeiro treinador a ser consultado pelo presidente da entidade, Ricardo Teixeira, e recusou o convite. "Fico agradecido pela lembrança do meu nome, mas no momento, a hora é de apoiar o projeto do Leão", disse Scolari, que está sendo processado pelo árbitro gaúcho Carlos Eugênio Simon. Simon acusa o treinador do Cruzeiro de o chamar de ladrão e de prejudicar todos os times que ele dirige.