Scolari justifica folga dos jogadores O técnico Luis Felipe Scolari explicou nesta quinta-feira que a folga de domingo vai motivar o grupo para o trabalho na semana final de preparação, antes da partida com os uruguaios. Justificou a medida da comissão técnica ao lembrar que os treinos até agora foram bastante intensos, na maioria das vezes, em dois períodos. "Não tem mais o que tirar deles, só se for sangue", brincou Scolari. Nesta sexta-feira, deve ser feito um novo trabalho tático. O primeiro coletivo será realizado no sábado. Está confirmado para a terça-feira um jogo-treino com a Portuguesa-RJ, na Granja Comary.