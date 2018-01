Scolari muda esquema outra vez Com a ausência do zagueiro Roque Júnior, que cumpre suspensão por ter sido expulso na partida diante do Paraguai, o técnico da seleção brasileira, Luiz Felipe Scolari afirmou que a intenção é deixar de lado o esquema com três zagueiros e escalar mais um volante para a partida de segunda-feira contra Honduras, pelas quartas-de-final da Copa América. A mudança se deve, segundo ele, à forma de atuar dos hondurenhos. "Nosso adversário joga no 4-2-3-1, ou seja, com apenas um atacante fixo", explicou. "Por isso, pode não ser interessante ficar com três zagueiros. A opção seria colocar um meia que se aproximasse mais do meio de campo para armar jogadas." Com relação ao atacante Ewerthon, Felipão disse que há 90% de chance de que ele não jogue. Já os zagueiros Cris e Juan foram confirmados como titulares.