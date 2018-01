Scolari não "encontrou" Mauro Silva O técnico da seleção brasileira, Luiz Felipe Scolari, afirmou que não convocou Mauro Silva porque não conseguiu falar com o volante. Ele queria falar pessoalmente com o jogador, mas não conseguiu contatá-lo nem por celular. "Fica para uma próxima vez", disse Scolari. O atacante Marcelinho Paraíba, ex-Grêmio, comemorou sua convocação. "Fiquei surpreso e muito feliz. Vinha sonhando em chegar algum dia à seleção", disse o jogador, da Alemanha. No Estádio Olímpico, é tida como certa a convocação de outro gremista, o meia Tinga. De acordo com fontes próximas de Scolari, o lateral Roger não seria chamado novamente.