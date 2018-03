Scolari no Barcelona só com equipe O técnico do Cruzeiro, Luiz Felipe Scolari, disse nesta quinta-feira, em Belo Horizonte, depois de chegar de uma cansativa viagem ao Equador - onde o time mineiro venceu o El Nacional por 2 a 1, no jogo de ida das oitavas-de-final da Libertadores da América -, que só aceita trabalhar no Barcelona da Espanha, caso venha mesmo a ser convidado, se puder levar consigo "pelo menos três ou quatro pessoas" de sua confiança. Scolari admitiu ter ouvido "comentários" de que estaria em uma lista de prováveis futuros treinadores do time espanhol, ao lado estrelas como Capello e Cruyff, mas garantiu que não houve proposta. A lembrança de seu nome, afirmou, pode ter sido feita pelo agente credenciado da Fifa José Maria Minguela, que ocupa um cargo no Barcelona. "Desde 1993, quando trabalhava no Grêmio, tenho uma amizade muito grande com Minguela e ele vem tentando me colocar em algum grande clube europeu", disse. Mas, para concordar com uma proposta que venha a ser feita pelo time da Espanha, o técnico faz exigências - as mesmas que ele apresentou, recentemente, quando questionado sobre a possibilidade de comandar a seleção brasileira. "Sem que eu possa levar meu grupo de trabalho, como o Flávio Murtosa e outras pessoas que estão comigo, pode ser a equipe mais linda do mundo, o lugar mais maravilhoso para se trabalhar, que eu não vou", disse. "Podem me oferecer cinquenta caminhões de dinheiro que não saio de onde estou", completou. Scolari justificou sua preocupação com base na necessidade de "ter confiança nas pessoas" com quem irá desenvolver suas atividades. "Sozinho você não vai conseguir se entrosar e daqui a pouco cai do cavalo", afirmou. América - Depois de quase 10 horas de viagem, e com um contratempo de duas horas em um dos vôos, com pouso de emergência na Bolívia para que um passageiro com princípio de infarto fosse atendido - os primeiros socorros foram dados pelo médico cruzeirense Fernando Mascarenhas -, o time mineiro desembarcou na manhã desta quinta-feira, em Belo Horizonte, vindo de Quito. Não houve nem tempo para descansar e comemorar a vitória sobre o El Nacional: à tarde, jogadores e comissão técnica se reapresentaram na Toca da Raposa e iniciaram os preparativos para o clássico do fim de semana, contra o América, pelo Campeonato Mineiro. Se quiser continuar sonhando com a final estadual, o Cruzeiro precisa vencer o adversário e ainda com boa margem de gols. Scolari não poderá contar com o zagueiro Cris e com o meia Marcus Vinícius, machucados.