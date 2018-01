Scolari passa mal e deixa o treino O técnico do Cruzeiro, Luiz Felipe Scolari, foi a única baixa na delegação que desembarcou hoje (19) em Belo Horizonte, provinda do Equador, onde os mineiros, com time misto, empataram por 0 a 0 com o Emelec, pelo grupo 4 da Libertadores da América. Scolari teve problemas estomacais em razão da comida equatoriana. Ele chegou a ir à Toca da Raposa à tarde para iniciar os preparativos para o clássico de sábado contra o América, pelo Campeonato Estadual, mas não sentiu-se bem e foi para casa, deixando o treino a cargo dos auxiliares Murtosa e Darlan Schneider. Apesar disso, a informação da assessoria do clube era de que o técnico deveria estar curado no sábado, quando o grupo que enfrenta o América será definido. Líder isolado da chave na Libertadores e com classificação garantida à próxima etapa da competição, quando deve enfrentar o El Nacional, o Cruzeiro também tem bom desempenho no Estadual. O time estreou na segunda fase, sábado passado, com vitória de 1 a 0 sobre o Rio Branco. Para o próximo jogo, Scolari deve contar com o que tem de melhor em campo. O meia Ricardinho, afastado há cerca de três semanas, recuperou-se de um problema muscular e deve retornar à equipe.