Scolari pede ajuda a ?conselheiro? O técnico Luiz Felipe Scolari precisou ouvir conselhos de seu colega Mário Sérgio, do Atlético-PR, para dirimir pendências táticas da seleção brasileira, na antevéspera do jogo com o Paraguai, pelas eliminatórias do Mundial de 2002. O encontro durou quase 30 minutos e aconteceu a pedido do próprio Scolari. "Eu o chamei aqui para conversarmos sobre parte tática; dá para usar alguma coisa do que ele me falou", contou o treinador. Brasil e Paraguai enfrentam-se na quarta-feira, às 21h45, em Porto Alegre. Scolari disse que algumas opiniões expressadas por Mário Sérgio podem "aperfeiçoar" o desempenho da equipe. "Eu pedi conselhos a ele, que tem um trabalho espetacular e concorda, por exemplo, com a escalação de três zagueiros." A reunião, à beira do Centro de Treinamento (CT) do Atlético, ocorreu depois de um coletivo confuso, em que o técnico fez várias mudanças. "Já tenho o time titular, estou fazendo jogo de cena", declarou. Isso parece conflitante com o discurso adotado anteriormente pelo próprio Scolari. Dois dias atrás, reclamara do pouco tempo da equipe para treinar. Nesta segunda-feira, pela primeira vez em uma semana, Scolari pôde contar com todos os 22 convocados e promoveu um coletivo atípico, alterando o time sete vezes. Ora Rivaldo atuava como atacante ora como meia. Lúcio, recém-chegado da Alemanha, iniciou o treino como titular. Depois, o zagueiro foi para a reserva. O contrário aconteceu com Elber, que fez dois gols no coletivo, um pela equipe principal e outro pelos suplentes. O treino terminou empatado (3 a 3). Marcelinho Paraíba atuou no lugar de Leonardo a maior parte do tempo e Vampeta, no de Eduardo Costa, que deixou o campo com leves dores na coxa direita. Se Scolari quis confundir o adversário, acabou perdendo uma oportunidade de ajustar o time para o confronto com os paraguaios. Nesta terça-feira, só haverá um treino de reconhecimento, no final da tarde, no Estádio Olímpico. "No jogo, alguns podem se machucar; então tenho de testar algumas variações", tentou explicar. Ele irritou-se ao ser questionado sobre a provocação ao goleiro Chilavert, no treino de domingo, quando pediu em voz alta a seus jogadores que chutassem de longe por que Chilavert estaria fora de peso, "com 400 quilos de gordura". "Isso é pura frescura, de quem não tem o que escrever; eu posso até ter dito essa asneira, mas é uma bobagem." Alemães - Elber e Lúcio explicaram que ficaram muito tensos com a confusão entre seus clubes e a Confederação Brasileira de Futebol (CBF), nos dias que antecederam a apresentação dos dois à seleção. Lúcio negou que houvesse sido pressionado por Scolari para chegar mais cedo ao CT. "Não houve isso." Ele admitiu ter dormido pouco durante duas noites por causa da indefinição. "Até discuti com o presidente do Bayer Leverkusen para vir logo." Elber lamentou o problema, "por achar que poderia ter sido cortado do grupo". Disse, porém, que ficou numa situação delicada, sem poder tomar partido nem pela seleção nem pelo Bayern de Munique.