Scolari quer conselhos de Parreira Carlos Alberto Parreira só não retorna à Seleção Brasileira se não quiser. Luiz Felipe Scolari elogiou na sexta-feira, mais uma vez, o técnico que levou o Brasil ao tetra na Copa do Mundo de 94. Scolari tem verdadeira devoção por Parreira e não escondeu de ninguém que pretende fazer do treinador um conselheiro especial. Luiz Felipe quer também a participação de Pelé no seu trabalho. Pelé, entusiasmado, prometeu visitar a Granja Comary na próxima semana. Leia mais no Jornal da Tarde