Scolari revela "manobra" palmeirense Se o torcedor do Palmeiras pensa que está frustrado pelo cancelamento do Mundial de Clubes da Espanha, é porque não conhece o sócio do clube, dono da carteirinha número 517.060, com validade até novembro de 2003. Ou melhor: conhece muito bem, pois foi o principal responsável pelo direito de participar do Mundial: Luiz Felipe Scolari. Embora esteja trabalhando no Cruzeiro há dez meses e seja adversário direto do Palmeiras para ficar com a vaga das semifinais da Libertadores, o treinador está possesso. E desabafou com exclusividade ao JT: "Estou me sentindo roubado. Em futebol não se confia em ninguém. Falaram para deixar o Vasco disputar o Mundial de 2000 que, no de 2001, o Palmeiras estaria. Eu avisei. E agora? Cadê a competição? Abrimos mão de um Mundial por nada." Leia a íntegra no JT Leia também no JT - "Revoltado com o acordo"