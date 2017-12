Scolari se nega a falar sobre seleção O treinador do Cruzeiro, Luiz Felipe Scolari, não quis confirmar hoje se recebeu um convite da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para assumir a Seleção, diante da iminente dispensa do atual técnico, Emerson Leão. "Eu não preciso falar sobre Seleção. Tenho de falar sobre o Cruzeiro, sou funcionário do Cruzeiro", disse Felipão, em entrevista na Toca da Raposa. Irritado com a insistência da imprensa, o treinador não quis também comentar as especulações que dão como certa a sua saída do clube mineiro e a substituição a Leão no cargo. "Eu não tenho que falar sobre essas notícias". No ano passado, Felipão foi convidado para assumir a Seleção após a tumultuada saída de Wanderley Luxemburgo, mas recusou. O vice-presidente do Cruzeiro, Alvimar de Oliveira Costa, disse que o clube não recebeu nenhuma informação da CBF sobre o assunto. Na última sexta-feira - antes da derrota para a Austrália, portanto -, o dirigente telefonou para o secretário-geral da entidade, Marco Antônio Teixeira, que, segundo ele, garantiu que Leão continuaria no cargo, mesmo diante do fracasso da Seleção na Copa das Confederações. "Eu acredito no que ele disse e torço para que o treinador continue sendo o Leão". Alvimar afirmou que o técnico, com quem conversou hoje por um longo período, também negou que tenha recebido um novo convite. O dirigente, no entanto, revelou bastante preocupação quanto a uma possível substituição de Scolari. "O futebol é muito dinâmico e o mercado está bastante fechado e os grandes treinadores do Brasil já estão empregados". O vice-presidente do Cruzeiro não descartou a hipótese de convidar o próprio Leão para assumir o clube, caso Felipão vá mesmo para a Seleção. "É um treinador que, só pelo fato de estar na Seleção Brasileira é um grande nome. Se o Luiz Felipe for mesmo para a Seleção...".