Scolari vai cortar 4 contra Paraguai Dos 22 jogadores convocados por Luiz Felipe Scolari, quatro não serão inscritos para o jogo com o Paraguai. Apenas 18 poderão entrar na súmula da partida, como manda o regulamento da Fifa. Os mais cotados para ficar de fora são o lateral-direito Alessandro, o lateral-esquerdo Júnior, o meia Alex e o atacante Euller. Luiz Felipe Scolari disse ontem que já tem uma idéia de quem não será inscrito. Há uma certa apreensão entre os jogadores. Élber, do Bayern Munique, era um forte candidato a ficar fora da lista. Chegou atrasado por exigência do seu clube e estava concorrendo com mais cinco atacantes. Depois da sua exibição no treino de ontem, o primeiro e último que participou antes da partida com os paraguaios, não deve ser preterido por Scolari. "A minha expectativa era de ficar pelo menos no banco de reservas. Gostaria de ter me apresentado segunda-feira, mas o clube me segurou lá. Paciência". Élber não tem com o que se preocupar. No coletivo marcou dois gols, um pelo time reserva e outro para o titular, e recebeu elogios do técnico. Juninho, do Vasco, também corre risco de não ser inscrito. Nos treinamentos, atuou como reserva do volante Tinga. Apenas ontem jogou na sua verdadeira posição. "Todo jogador que está aqui quer ser titular, isso é normal. Continuo lutando por uma vaga no time. Espero conquistar a confiança do treinador. Agora, não vejo problema em não ser aproveitado. Se por acaso não for relacionado para a reserva, não posso perder a cabeça. Todos estão aqui para colaborar. Eu sou um deles", disse Juninho. Não foi difícil Luiz Felipe Scolari garantiu ontem que não foi muito difícil definir os quatro que não serão inscritos para o jogo. "Eu já tenho idéia de quem deve ficar de fora da partida. Vou fechar a lista amanhã (hoje) em Porto Alegre. Isso é normal no trabalho da Seleção. Os que não serão inscritos vão encarar com naturalidade. O ambiente nosso está espetacular e todos estão dando o máximo para colaborar com o nosso trabalho". As opções de Scolari: para a reserva na lateral-direita, Vampeta. Por isso, Alessandro está fora do jogo. Na lateral-esquerda, Leonardo e até Marcelinho Paraíba com o ala. Sobra Júnior. Na meia, Juninho como reserva de Leonardo. Alex está em baixa. No ataque, Élber e Denílson como opção para Edílson e Rivaldo. Euller pode ficar de fora.