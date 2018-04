Calleri tem média para ser maior artilheiro do São Paulo na América

Na noite desta quarta-feira, o argentino Jonathan Calleri marcou os dois gols da vitória do São Paulo sobre o River Plate e assumiu a artilharia da competição, com sete tentos. Contratado nesta temporada, o atacante já colocou, ao todo, dez bolas na rede pelo tricolor.

Além de assumir a lista de goleadores da atual edição do torneio continental, o ex-jogador do Boca Juniors também subiu no ranking dos artilheiros do próprio São Paulo na Copa. Seus sete gols o deixam empatado com Aloísio Chulapa, Raí, Danilo e Toninho Guerreiro.

Os líderes da lista são Rogério Ceni e Luis Fabiano, com 14 gols cada. Muller, Palhinha e Pedro Rocha marcaram dez tentos cada. A terceira maior marca é de Grafite, Terto e Washington, com oito.

O grande diferencial de Calleri para os concorrentes é a média de gols. O argentino chegou aos sete gols em seis jogos, resultando em 1,17 por partida. Caso participe de todos os confrontos restantes do São Paulo até uma possível final, o camisa 12 alcançará 17 tentos, superando os atuais líderes com folga. Se continuar neste ritmo, Calleri empatará com Ceni e Luis Fabiano em uma suposta primeira partida de semifinal.