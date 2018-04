'Se não fosse final e o Dudu, a decisão seria outra', diz advogado

O advogado do Palmeiras, André Sica, deixou o Tribunal de Justiça Desportiva de São Paulo confiante. Embora o atacante Dudu tenha sido suspenso por 180 dias pela confusão no clássico com o Santos, na final do Campeonato Paulista, Sica acredita que o clube conseguirá reverter a pena e defendeu que a punição acabou sendo pesada pela repercussão do caso.

"Se não fosse a final, o Dudu e Palmeiras x Santos, a gente teria uma visão mais serena do fato. Tem muitos holofotes e poucas vezes conversei com tantas pessoas em um tribunal", disse Sica, se referindo ao grande número de jornalistas presentes no julgamento do atacante.

O advogado explicou que o clube já esperava pela punição e que tentará conseguir um efeito suspensivo até sexta-feira, para que Dudu tenha condições de estar em campo no domingo, diante do Goiás, no Allianz Parque, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro.

"Vamos recorrer. A gente tem três dias. Vamos analisar para saber se vamos entrar com o pedido logo ou deixar para cima da hora", explicou o advogado, que antes do julgamento, conversou com o atacante, lhe explicou sobre a provável punição e tentou deixá-lo mais calmo. "Falei com ele no meu escritório e no Palmeiras. Ele já sabia que isso podia acontecer e que o caso tinha esse apelo todo, por isso, a federação se via em um momento de demonstrar sua força e ele estava preparado para isso".

O fato do recurso ser julgado pelo órgão pleno é algo que faz Sica se encher de confiança. "O órgão pleno é um órgão onde os auditores têm mais tempo de casa e uma outra visão de diversas situações. Vamos trabalhar essa diferença e que o pleno vai reverter isso. Achamos que o Dudu merece uma punição, mas não seis meses sem trabalhar", explicou.

Logo após o término do julgamento, Dudu deixou o tribunal visivelmente chateado e evitou dar entrevistas. No caminho até o elevador, só lamentou a decisão. "Estou muito decepcionado. Não achei que ia pegar essa suspensão, mas confio que eles possam reverter", disse o jogador.

Enquanto não consegue o efeito suspenso, Dudu está fora de combate. Sem ele, o técnico Oswaldo de Oliveira pode escalar Kelvin no ataque palmeirense ou mexer no esquema tático e apostar em mais um meia.