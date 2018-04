'Se não houver surpresas, Corinthians será o campeão', diz Pelé

Pelé elogiou nesta sexta-feira o futebol jogado pelo Corinthians neste Brasileirão e acredita que, se não ocorrer surpresas, o time paulista será o campeão brasileiro. "Se nada de anormal acontecer, se não houver surpresas...", declarou o Rei do Futebol, antes de ponderar: "Esta fase do Corinthians é uma das melhores, mas o meu Santos está aí", disse.

Pelé concedeu entrevista coletiva após o lançamento, em Curitiba, do Programa Esportivo Lúdico Educacional (P.E.L.E.), voltado para o ensino fundamental e que irá ajudar as escolas a organizar e planejar o currículo de Educação Física. O programa oferece a sistematização de atividades lúdicas esportivas com atividades em contraturno escolar e Curitiba foi a primeira cidade a aderir ao projeto.

O ex-jogador também comentou sobre os altos valores de negociações de jogadores, incluindo Neymar, recentemente negociado pelo Barcelona para o Paris Saint-Germain por 220 milhões de euros. E evitou comparações com o tempo em que era jogador.

"Era uma outra época, claro, poderia sair do Brasil: Milan, Real Madrid, Manchester United. Eu estava bem na Vila Belmiro, não quis sair, mas só quando estive nos Estados Unidos e o [ex-presidente John] Kennedy, [Henry] Kissinger, queriam desenvolver futebol nos Estados Unidos. Já o Neymar acho ele junto com Messi uma das maiores figuras do futebol", comentou.

Pelé também comentou sobre a situação do País e sobre a importância da educação neste momento. Segundo ele, a educação brasileira está na UTI. "Esse momento é importante para que isso acontecesse, na época em que falei sobre crianças não tivemos isso, a maneira de sair é como estamos fazendo aqui (programa de educação), essa união que vai tirar o País da UTI", analisou.

O P.E.L.E. é promovido pelo Instituto Pan-Americano de Ensino Telepresencial (Ipett) e pela Rede de Ensino Desportivo (REDE), instituição de ensino direcionada às profissões do universo do esporte. O programa já foi implantado como projeto piloto em algumas escolas privadas e agora é destinado aos alunos das redes públicas.

Amparados pela Lei de Incentivo ao Esporte, prefeituras e governos estaduais de todo o país podem buscar recursos oriundos de renúncia fiscal para cobrir o custo de implantação. Pela legislação brasileira, os programas de incentivo podem receber até 6% do imposto de renda devido por pessoas físicas e até 1% do imposto a pagar das empresas tributadas pelo lucro real.

RACISMO

Sobre os recentes episódios de racismo e injúrias raciais nos estádios de futebol, como recentemente o episódio que envolveu um torcedor do Botafogo e a família do flamenguista Vinícius Júnior, Pelé disse que "isso sempre houve", mas não havia a divulgação em massa que ocorre atualmente.

"O que se pode fazer é o que tem acontecido, com os meios de comunicações mais extensos, pois isso antigamente acontecia, mas pouca gente ficava sabendo e isso não é apenas na parte racial, mas de base e educação e a escola melhora muito isso, e precisa ser feito isso. Para Deus somos todos iguais, (ele) não discrimina, o que precisamos continuar a fazer é ir coibindo esses abusos", disse o Rei do futebol.