'Se o Barcelona não me quer, que me diga', diz Deco

O meia brasileiro naturalizado português Deco, do Barcelona, falou nesta quinta-feira sobre a possibilidade de deixar nas próximas semanas o clube catalão. "Eu tenho contrato até 2010 e ninguém do clube me disse nada até agora. Sempre disse que, se o Barça não me quer, que me diga. Não se pode fazer drama, são coisas do futebol. O que não entendo é por que estão me submetendo a uma campanha de desprestígio", disse, em entrevista publicada pelo jornal "Mundo Deportivo". O meia afirmou que não quer ser utilizado como "bode expiatório" para os erros de ninguém. "Se o Barça foi mal nestes dois últimos anos, não é por culpa de um ou dois jogadores, mas por culpa de todos os que fizemos parte da estrutura profissional". Deco garante que está "muito bem" com o Barça, mas insistiu que não quer permanecer no clube para servir "de escudo, nem de desculpa para que outros se salvem". "Eu tenho um contrato vigente. Se o clube tem algo a dizer, que o faça", afirmou.