Se subir, Portuguesa ganhará prêmio de padarias

Os jogadores da Portuguesa receberão um prêmio extra se conquistarem o acesso à elite do Campeonato Brasileiro. Nesta segunda-feira, integrantes dos sindicatos das panificadoras (Sindipan e Aipan-SP) anunciaram que pagarão um prêmio aos jogadores se o time retornar à Série A. Atualmente, a Lusa ocupa a segunda posição no Campeonato Brasileiro da Série B, com 56 pontos, e joga na próxima sexta-feira contra o Grêmio Barueri, no Canindé. A idéia de pagar uma premiação extra aos jogadores surgiu do senhor Julio Dinis, proprietário da panificadora Água Viva. Dinis levou a idéia aos sindicatos, que gostaram e aderiram ao projeto. O valor da premiação não foi divulgado, já que os proprietários de panificadoras ainda buscam arrecadar recursos.