Se vencer a Copa, México terá prêmio maior do que o Brasil Se o México for campeão da Copa do Mundo da Alemanha, cada jogador receberá a quantia de US$ 250 mil. O valor do prêmio oferecido aos mexicanos é maior do que o prometido pela CBF aos atletas da seleção brasileira, que fica em torno dos US$ 200 mil. Mas se a seleção mexicana for eliminada na primeira fase, os jogadores só receberão US$ 10 mil. Caso o grupo alcance a fase mata-mata, o prêmio será de US$ 35 mil para cada um. Já por um eventual vice-campeonato, o valor oferecido pela Federação Mexicana de Futebol será de aproximadamente US$ 200 mil. A Copa do Mundo da Alemanha começa no dia 9 de junho. O México está no Grupo D, ao lado da Angola, do Irã e de Portugal, de Felipão. A seleção brasileira está no Grupo F, junto de Austrália, Japão e Croácia.