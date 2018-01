Se vencer, Seleção liberará estrelas A partida contra o Chile, domingo, poderá ser uma das últimas até bem perto da Copa do Mundo em que o torcedor poderá ver a Seleção Brasileira com todas as suas estrelas. A classificação antecipada para o Mundial da Alemanha deve decretar um esvaziamento no grupo de Carlos Alberto Parreira nas duas partidas seguintes das Eliminatórias, contra a Bolívia, em La Paz, e diante da Venezuela, muito provavelmente em Belém. A deixa foi dada pelo atacante Ronaldo, logo no primeiro dia de treinamentos na Granja Comary, onde o time está concentrado. "A classificação também será importante para que o técnico Parreira faça suas experiências e teste alguns novos jogadores em determinadas posições", disse. Ronaldo percebeu a mancada e logo depois se colocou à disposição do técnico. A classificação trará um relaxamento natural no elenco brasileiro, sobretudo porque a Seleção talvez seja o time mais cobrado do mundo. Os próprios jogadores comentam isso entre eles. Nesta quarta-feira, o volante Emerson, que chegou em Teresópolis com um dia de atraso - foi liberado para resolver problemas em Porto Alegre de sua separação - comentou que na Itália só se fala na Seleção Brasileira. "O Brasil é apontado como o grande time da Copa do Mundo de 2006, favorito a mais um título mundial. Só se fala no Brasil por lá. Os jogadores de outras nacionalidades dizem que irão brigar pelo segundo lugar. Isso também aumenta a nossa responsabilidade", comentou. Com a vaga assegurada é bem provável que os medalhões Ronaldo, Roberto Carlos, Kaká, Cafu e Ronaldinho Gaúcho, por exemplo, peçam dispensa do jogo na altitude de La Paz, que teoricamente só valeria a disputa pelo primeiro lugar das Eliminatórias Sul-Americanas com a Argentina. E pode-se dizer que essa rivalidade não existe atualmente na Seleção. Parreira tem duas opções para as partidas contra Bolívia e Venezuela. Uma delas é mandar a campo jogadores do próprio grupo que foram pouco utilizados nas convocações, como o goleiro Júlio César (Inter), o zagueiro Alex (PSV), o volante Gilberto Silva (Arsenal) e o meia Renato (Sevilla). Sua segunda alternativa é, de fato, conhecer de perto alguns atletas que já despontam no cenário nacional, como o atacante Fred, revelado no Cruzeiro e já vendido ao Lyon, da França. Parreira aponta o atacante, ao lado de Robinho, como um dos melhores que ele viu no primeiro turno do Campeonato Brasileiro. "Com a classificação garantida, o Parreira poderá sim dar mais chances para todos nós", comentou Alex. Renato pensa parecido. "Depois de conseguir a vaga para a Copa da Alemanha, ele pode fazer mudanças na equipe", acredita. Se isso acontecesse seria bom para a Venezuela, que ainda briga por uma vaga e teria mais chances de se dar bem contra o Brasil. A idéia de dispensar suas estrelas nas duas partidas restantes após o jogo com o Chile também seria fundamental para que os jogadores se concentrassem em seus clubes na Europa. Ronaldo quer muito arrebentar no Real Madrid nesta temporada. Já manifestou isso e até prometeu 35 gols. Emerson comentou sua disposição de começar bem a Liga Italiana (já venceu um jogo). E Parreira terá tempo para resolver isso.