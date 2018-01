Seaman anuncia o fim da carreira O goleiro David Seaman, de 40 anos, confirmou nesta quarta-feira que vai mesmo parar de jogar por causa de uma lesão no ombro, sofrida no último jogo de seu time, o Manchester City. O jogador, que defendeu a seleção de seu país por 17 anos, não vai nem esperar o final da temporada do Campeonato Inglês