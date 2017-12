Sebá e Mascherano já preparam retorno O Corinthians estará reforçado nos últimos jogos do Brasileiro, contra a Ponte Preta e Goiás. O zagueiro argentino Sebá está liberado pelo departamento médico. O jogador sofreu operação no púbis no dia 21 de outubro e sua recuperação foi muito rápida. ?Da minha parte está liberado. Sei que ele está no final da seu aprimoramento físico. O Sebá terá condição de jogar nos nossos dois últimos jogos?, diz o médico Paulo Faria. Há a esperança de que Mascherano também possa jogar. Pelo menos a última partida contra o Goiás. O volante foi operado no dia 16 de setembro ? sofreu fratura por estresse no pé esquerdo. O jogador fez toda a sua recuperação em Buenos Aires. Foi um pedido feito ao próprio Kia Joorabchian, que comprou o seu passe do River Plate. Mascherano tem passado informações animadoras aos médicos corintianos. Os relatórios que chegaram ao Parque São Jorge de Buenos Aires são feitos pelos médicos da seleção argentina. ?Eu não sei se ele terá condição de jogar ainda esse ano. Mas a sua recuperação também está muito boa. Até a segunda-feira ele estará treinando no Corinthians. Está dando tudo certo até demais com esses jogadores?, resume, feliz, Paulo Faria.