Sebá não quer problemas com Anderson O capitão do Corinthians para 2005 e até para a possível disputa da Libertadores de 2006, está praticamente definido. Ele deverá ser o zagueiro Sebastian. Embora o atual seja Anderson, recém-convocado para a Seleção Brasileira, a milionária parceria acredita que a personalidade do jogador argentino e a facilidade em se comunicar tanto em português como em espanhol fazem com que seja o atleta ideal para comandar a equipe até na competição sul-americana. "Sempre fui capitão no Newell´s Old Boys. Gosto de representar a equipe, conversar com o árbitro, brigar para que o time que defendo não seja prejudicado. Mas, não quero entrar em choque com o Anderson. Ele foi formado nas categorias de base do Corinthians. Estou chegando agora de fora. Se isso acontecesse comigo na Argentina, não gostaria", diz Sebastian. Mas Anderson não será impecilho. Pelo contrário. O jogador sempre foi muito obediente aos treinadores e evita qualquer tipo de conflito. Principalmente agora que está renovando seu contrato com o Corinthians. Ele sabe bem que o dinheiro da sua provável continuação por mais três ou quatro anos no clube virá da parceira que deseja ver Sebastian como capitão. E não irá criar caso. Todos no Corinthians estão animados com a maneira de se comportar de Sebastian. O espírito de liderança é visível. Assim como a sua ascendência sobre a principal estrela do time, Tevez. É ele quem tem conversado com o ex-jogador do Boca Juniors desde que chegou ao Brasil. "Senti a afinidade entre eles e fiz com que repartissem o quarto. O Sebastian é uma pessoa esclarecida, acima da média dos jogadores de futebol. A sua formação familiar é forte, assim como sua base cultural. Ele tem muito a acrescentar ao nosso grupo que já era excelente", admite o diretor de futebol, Paulo Angioni. Sebastian começou a cursar faculdade de Arquitetura em Buenos Aires, mas teve de parar porque a carreira de jogador impossibilitava o curso. Ele pretende após o carnaval começar a cursar inglês e português. Italiano ele já fala. O jogador também tem fortes convicções políticas. Defende a prisão dos militares envolvidos nas mortes de políticos da esquerda na Argentina. "Foi um absurdo o que aconteceu. Ninguém pode ficar impune. Na Argentina as pessoas foram mortas só porque não concordavam com o regime. Essas prisões precisam acontecer e todos os casos de desaparecidos esclarecidos", discursa, inflamado. Ele confessa ter simpatia pelos partidos de esquerda argentinos. Tarja - Por estar tão preparado a falar sobre vários assuntos, ele foi escolhido pessoalmente por Kia Joorabchian para ser o capitão do time. A dificuldade, no entanto, está na regulamentação da sua documentação. Ele foi para a Argentina para conseguir o visto de trabalho na Embaixada Brasileira. O problema é o envio da documentação do Newell´s Old Boys. "Queria jogar contra a Internacional em Limeira. Queria logo fazer a minha estréia. Mas eu não sei. Está difícil", diz o atleta que ficou treinando sozinho enquanto a delegação estava no Maranhão. O mais provável é que o zagueiro jogue mesmo apenas contra o Rio Branco, no dia 10.