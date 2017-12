Sebastião Lazaroni é o novo técnico do Marítimo

O técnico brasileiro Sebastião Lazaroni comandará o Marítimo na próxima temporada, segundo anúncio feito no site do clube português nesta quinta-feira. O Marítimo espera que Lazaroni chegue para iniciar a preparação com vistas à próxima temporada. A meta é ficar acima da 12.ª colocação do último Campeonato Português. Lazaroni, com passagens por clubes brasileiros como Flamengo, Vasco, Botafogo e Grêmio, foi também o técnico da seleção brasileira na Copa de 1990. Além disso, ele já passou pela Jamaica em 2004 e treinou equipes de países como Itália, Arábia Saudita, México, Turquia, China, Japão e Kuwait.