Secretário de esportes assume Araçatuba Araçatuba e Olímpia fazem nesta sexta-feira à noite o jogo de abertura da 11ª rodada do Campeonato Paulista da Série A2. A partida, marcada para o estádio Adhemar de Barros, em Araçatuba, com início previsto para as 19 horas. A novidade no time da casa está no banco de reservas. China estréia na função de técnico, substituindo a Édson Mariano, demitido na última segunda-feira. China é secretário de esportes de Araçatuba e irá acumular as duas funções. A situação do Araçatuba na competição não é das mais confortáveis. Com 11 pontos, o clube está na penúltima colocação do Grupo 1. O Olímpia é o quarto, com 15 pontos. Na última rodada, ambos times empataram. Fora de casa, o Araçatuba ficou no 1 a 1 com o Rio Preto, último colocado do grupo. O Olímpia empatou em casa com o Bandeirante, também por 1 a 1. A rodada prossegue no sábado, com três partidas. Às 15 horas, o Bragantino recebe a Internacional, em Indaiatuba, porque o estádio Marcelo Stéfani, de Bragança Paulista, continua interditado pelo Ministério Público. Às 19 horas, o Taquaritinga joga com o Bandeirante, fora de casa. A partida terá transmissão da Rede Vida de Televisão. Outra partida com transmissão será entre Taubaté e São José. O Clássico do Vale acontecerá em Taubaté, às 20h45, pela ESPN Brasil. No domingo, a rodada será completada com quatro partidas. Um dos destaques é o Come-Fogo, de Ribeirão Preto. Às 15 horas, jogam Flamengo e Nacional, em Guarulhos. Às 16 horas jogam Francana X Rio Preto, Comercial X Botafogo e São Bento X Matonense.