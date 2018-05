Secretário de segurança diz que Copa no Rio terá 7 mil policiais nas ruas

SÃO PAULO - O secretário de segurança pública do Rio de Janeiro, José Mariano Beltrame, está otimista com a segurança dos torcedores cariocas e estrangeiros durante a Copa do Mundo. Em participação em programa da Rede Globo na manhã desta quinta-feira, Beltrame disse que 7 mil policiais estarão nas ruas durante o torneio da Fifa, e que o Rio já está acostumado a receber eventos dessa ordem.

"Estaremos com 7 mil policiais durante a Copa, com os Federais, a Força Nacional... Temos uma vantagem em relação à outras cidades-sede da Copa que é a experiência com grandes eventos. Recebemos o Rio +20, o carnaval, os Jogos Pan-Americanos. Portanto, temos essa tradição", ressaltou o secretário.

A segurança dos torcedores e estrangeiros durante a competição é uma das preocupações dos organizadores do Comitê Organizador Local (COL) e da própria Fifa, sobretudo pela onda de protestos deflagrada na Copa das Confederações no ano passado, quando manifestantes foram às ruas para protestar por tudo. Beltrame garantiu a segurança dos torcedores e o direito à manifestação, discurso que vem adotando há tempos. Disse, porém, que é fundamental que os manifestantes se organizem para isso. "Os manifestantes terão o seu espaço, mas todo direito implica num dever."

O secretário comentou ainda que o policiamento terá como missão também deixar livres as estações de metrô e pontos de ônibus para que os torcedores tenham acesso ao transporte público. Ele lembrou que em protestos já ocorridos no Rio, algumas corporações do Corpo de Bombeiros, por exemplo, tiveram suas saídas de veículos 'trancadas', o que impediu que carros deixassem o batalhão para prestar socorro aos que precisavam.