Secretário diz que tem laudo que libera Fonte Nova para 60 mil

O secretário estadual de Esportes da Bahia, Nilton Vasconcelos, afirmou que tinha garantias de que o Estádio da Fonte Nova comportava 60 mil torcedores. Nesta segunda-feira, a Secretaria de Segurança Pública do Estado iniciou uma perícia para apurar as causas do acidente de domingo, que culminou com a morte de 7 torcedores do Bahia. Governador da Bahia desconhecia relatório sobre a Fonte Nova Os estádios de futebol que você freqüenta estão em boas condições? Outras tragédias em estádios marcaram o futebol brasileiro Bragantino e Bahia antecipam acesso na Série C Galeria de fotos da tragédia na Fonte Nova "Nós temos um laudo do final do ano passado e mesmo assim este ano nós interditamos 75% do estádio. À medida que foram feitas reformas nas ferragens, nós fomos liberando, até que em meados deste ano tivéssemos a totalidade das 60 mil vagas", disse Vasconcelos à Agência Brasil. Sobre o acidente, Vasconcelos irá aguardar o resultado da perícia. "A estrutura do estádio no momento se mantém intacta", conta. "O que aconteceu é que um pedaço da laje mais ou menos 3 metros se rompeu. Isso é absolutamente inexplicável. Por isso a perícia técnica terá condições de explicar o que ocorreu." Não há um prazo definido para a divulgação do resultado da perícia. "Nesse momento estamos tentando agir com serenidade, até para apuração de responsabilidades. A Secretaria de Segurança Pública está empenhada. Nosso prazo é [concluir] o mais rápido possível, desde que não comprometa os resultados."