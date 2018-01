Secretário promete fim do caos nas partidas no Maracanã O caos provocado do lado de fora do Maracanã enquanto o atacante Romário tentava marcar o seu milésimo gol contra o Botafogo, no último domingo, não vai mais se repetir, de acordo com o secretário de Turismo, Esporte e Lazer do Rio de Janeiro, Eduardo Paes. Na ocasião, os portões do estádio precisaram ser abertos porque torcedores estavam sendo prensados nas grades e por pouco não aconteceu uma tragédia. ?O problema é que estamos somente com um acesso às cadeiras, por causa das obras para os Jogos Pan-Americanos. E tinha muita gente do lado de fora do Maracanã que nem tinha ingresso?, explicou Paes. ?Vendemos os 60 mil ingressos, mas por causa deste problema pelos menos mais 15 mil pessoas entraram sem pagar.? Para evitar novos tumultos, Paes informou que o Maracanã não venderá mais ingressos nos dias de jogos com grande apelo de público. O policiamento também será reforçado e a tendência é a de que mais 150 policiais sejam acrescentados aos 750 que trabalharam no último domingo para as partidas desta quarta-feira, na rodada dupla pela Copa do Brasil entre Fluminense x América-RN e Vasco x Gama. De acordo com o secretário, o fato de os torcedores terem chegado tarde ao estádio contribuiu para o tumulto. E, além da confusão, Paes chamou atenção para outro problema, o de evasão de renda. ?Não esperávamos tanta gente do lado de fora. Isso sem contar que você acaba sobrecarregando as roletas?, justificou. Paes também não escondeu a revolta com o excesso de gente dentro do campo. O político disse que pretende criar credenciais magnéticas que serão usadas para determinados jogos. ?O Maracanã ainda é um queijo suíço e estamos tampando os buraquinhos. Agora é um tal de cartolina plastificada no pescoço e isso tem que acabar?, disse o secretário de Esporte.