Sedan está na final da Copa da França O Sedan, time da 2ª divisão francesa, garantiu vaga na final da Copa da França ao desbancar, nesta quarta-feira, o Monaco por 1 a 0. O meia Mickael Citony marcou, aos 30 minutos do 2º tempo, o gol que eliminou a equipe de Saviola, Chevantón e do técnico Didier Deschamps. O Auxerre ficou com a outra vaga ao derrotar o Nimes (da 3ª divisão) por 2 a 1, na terça-feira. A final será no dia 4 de junho, no Stade de France.