Sede da Copa América sai no sábado A Confederação Sul-Americana de Futebol (CSF) marcou uma reunião extraordinária no sábado, em Buenos Aires, para definir o local de disputa da Copa América 2001. O torneio, marcado para acontecer entre 11 e 29 de julho, foi tirado da Colômbia por falta de segurança e o Brasil é o mais forte candidato a se tornar a nova sede. Segundo o porta-voz da CSF, Néstor Benítez, a reunião de sábado contará com a presença dos presidentes das 10 federações filiadas à entidade e dos 11 membros do Comitê Executivo da Sul-Americana. Além do Brasil, que é o favorito, o Uruguai luta para sediar o evento. Os colombianos também tentam reverter a decisão da CSF e para isso, prometem usar a força política do presidente do país, Andrés Pastrana, que está empenhado na manutenção da Copa América na Colômbia.