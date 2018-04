Sede da final da Copa do Mundo de 2018 ficará 16% mais cara

A queda do rublo fez com que o palco da decisão da Copa do Mundo de 2018, na Rússia, se tornasse mais cara. Por causa da desvalorização da moeda local, que neste ano perdeu praticamente metade de seu valor em comparação ao dólar, o estádio Luzhniki, de Moscou, custará cerca de 16% a mais do que o esperado inicialmente.

A desvalorização fez o preço da importação de materiais de construção aumentar, de modo a rever todos os cálculos das obras. Será preciso gastar cerca de 3 milhões de rublos (aproximadamente R$ 135 milhões) a mais, em adição aos 19 milhões de rublos previstos no planejamento inicial. A informação foi confirmada pelo vice-prefeito de Moscou, Marat Khusnulllin.