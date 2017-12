Sede da Liga Nacional será em SP Apesar de não ter terminado a reunião do Clube dos 13 e dos principais dirigentes das equipes brasileiras para a aprovação da Liga Nacional de Clubes, o presidente do São Paulo, Paulo Amaral, adiantou ao deixar o encontro, nesta terça-feira, que a sede da entidade será em São Paulo. ?A reunião deve decidir pela criação da Liga e a sede será em São Paulo?, disse. No encontro dos principais cartolas do futebol brasileiro, com exceção de Flamengo e Vasco, deve ficar definido a organização do Campeonato Brasileiro de 2002 da Série A e B pela Liga Nacional de Clubes. As competições terão 26 clubes, sendo que os oito melhores se classificarão para a 2ª fase do torneio enquanto os quatro piores serão rebaixados às divisões inferiores.