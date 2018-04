Sede da MSI em Londres é academia No endereço fornecido pelo empresário iraniano Kia Joorabchian em Londres, como sendo a sede da MSI (Midia Sports Investments), ninguém nunca ouviu falar da empresa. No local funciona a academia de ginástica Karmaa, da qual Kia é dono em sociedade com o amigo espanhol Rafael Nieto. Apesar de conhecer o iraniano há mais de 15 anos, não soube explicar o que é a MSI. "O Kia intermedeia negócios no mundo todo. Eu não tenho idéia de metade dos trâmites que ele faz", disse. "Meu negócio com ele é nessa academia há dois anos e não tenho nada a esconder." Rafael mostrou todos os ambientes do local, no bairro de Chalk Farm, ao norte de Londres. O lugar é todo luxuosamente ambientado em motivos budistas - salas de ginástica, kick boxing, ioga, aparelhos de musculação e tratamentos de beleza. Nieto abriu inclusive os escritórios e sala de reuniões, mas garantiu que o local nada tem a ver com a MSI. "A academia está registrada como Karmaa Limited. Eu nem sei o que o Kia está fazendo no Brasil, só sabia que algo grande estava por acontecer", contou. Rafael confirmou a existência de outras empresas em nome do amigo, mas não soube dizer quais. A MIS teria sido criada como o fundo de investimentos que pretende se tornar parceiro do Corinthians. No pré-contrato assinado com o clube, consta que a empresa está localizada no endereço onde funciona a Karmaa. Apesar disso, nenhuma companhia com esse nome está registrada no Reino Unido. A MSI teria sido constituída em um paraíso fiscal, as Ilhas Virgens, o que tem gerado desconfiança no Corinthians. De acordo com Kia Joorabchian, o local foi escolhido como sede para reduzir os gastos com impostos. Ele é o intermediário entre o multimilionário russo Boris Berezovski - um dos homens mais ricos do mundo - e o clube brasileiro.