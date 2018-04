Seedorf comemora classificação do Botafogo e evita falar do Milan

RIO - O Botafogo se classificou para a terceira fase da Copa do Brasil ao vencer o CRB por 3 a 0, em Volta Redonda, na noite de quarta-feira, mas não teve tantas facilidades como o placar pode indicar. Após abrir 1 a 0 no primeiro tempo, o time carioca só deslanchou nos minutos finais do segundo tempo, quando marcou outros dois gols. Mesmo assim, o meia holandês Clarence Seedorf aprovou a atuação da equipe.

"A gente teve uma boa pegada, estava concentrado e conseguiu um bom resultado", afirmou. "O time foi bem. No segundo tempo, aumentamos o ritmo para atacar e fizemos mais dois gols. Foi importante também não levar", completou.

Satisfeito com a classificação, Seedorf só se irritou quando foi questionado sobre a possibilidade de retornar ao Milan, agora como treinador. "Só falo sobre o jogo", pediu o meia holandês.

Após avançar na Copa do Brasil, o Botafogo volta as suas atenções para o Campeonato Brasileiro. O time vai estrear na competição no próximo sábado, quando vai enfrentar o Corinthians, às 21 horas, no Estádio do Pacaembu.