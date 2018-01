Seedorf critica ausência de Ronaldo O meia holandês Seedorf, atualmente na reserva da Inter de Milão, disse nesta quarta-feira que o atacante Ronaldo "não existe neste momento" para o time, ao responder a uma pergunta sobre o craque brasileiro. "Estou cansado dessa história. Ronaldo é um grande jogador e eu quero que ele volte, mas não podemos contar com ele. Ronaldo não existe neste momento, então de que jogador estamos falando?", indagou. Seedorf, que deu essa declaração ao site Todofutbol, acrescentou que a Inter tem "muitos jogadores importantes" e, portanto, "não devemos nos preocupar com ele (Ronaldo)". Para o holandês, "se quiserem falar de Ronaldo, melhor falarmos dos jogadores da Inter que ganharam o scudetto na década de 80 e sabem por quê? Eles não existem mais". O holandês deu outra estocada em Ronaldo ao dizer que, embora ele tenha feito muitos gols quando jogou no Barcelona, "não ganhou nada". Seedorf esqueceu que o time catalão venceu a Recopa e a Copa do Rei na temporada 96-97, quando Ronaldo jogava no Barcelona. As informações de que Ronaldo só voltará à Itália depois de 15 de março desagradaram aos diretores da Inter, já que o técnico Héctor Cuper esperava contar com ele pelo menos no começo do próximo mês.