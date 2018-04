Seedorf descarta vantagem do empate contra Resende O Botafogo tem a vantagem do empate no confronto com o Resende, neste sábado, em Volta Redonda (RJ), pela semifinal da Taça Rio (segundo turno do Campeonato Carioca). Mas o meia holandês Seedorf, principal astro do elenco botafoguense, descarta essa vantagem e diz que o time vai buscar a vitória.