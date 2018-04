Seedorf deve começar jogando pela 1.ª vez contra o Macaé no domingo

RIO - Na goleada sobre o Audax por 4 a 0, o meia Clarence Seedorf entrou mais uma vez só no segundo tempo. Mas contra o Macaé, neste domingo, o holandês deve ser titular do Botafogo. Nesta quinta-feira, enquanto os titulares faziam treino regenerativo, em General Severiano, Seedorf treinou com os reservas em atividade tática. O lateral-direito Lucas, que ainda tentava recuperar a forma, também deve voltar.

O holandês começou a pré-temporada dez dias depois do restante do grupo. Contra o Audax, Seedorf pela primeira vez jogou em um estádio carioca que não fosse o Engenhão. Segundo o técnico Oswaldo de Oliveira, o meia não se assustou com o gramado. "Eu tinha uma preocupação com o campo, mas ele (Seedorf) me falou assim: ?Já joguei em campo pior na Itália. Não tem problema?", disse.

Além de Lucas e Seedorf, Lucas Zen foi uma boa novidade do treino desta quinta. O volante voltou a treinar com bola, mas separado dos companheiros. Ele está afastado dos campos desde julho do ano passado, quando rompeu os ligamentos do joelho esquerdo e teve de passar por cirurgia.