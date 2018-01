Seedorf e Makaay ficam fora de pré-lista da Holanda A 49 dias para a Copa do Mundo da Alemanha, o técnico da seleção holandesa, Marco Van Basten, divulgou, nesta sexta-feira, uma pré-lista com 33 jogadores para a disputa do Mundial. O atacante Roy Makaay, do Bayern de Munique, e o volante Clarence Seedorf, do Milan, são as principais ausências. Makaay, que marcou apenas seis gols em 43 partidas pela seleção, perdeu seu lugar no ataque da equipe para Ruud van Nistelrooy, do inglês Manchester United. Somado a isso, Van Basten decidiu apostar em Klaas Jan Huntelaar, 22, do Ajax, que foi o artilheiro do Campeonato Holandês, com 33 gols. A ausência de Seedorf já era esperada, uma vez que o meia não tem sido convocado para a seleção desde julho de 2004, quando Van Basten assumiu o comando da Holanda. O jogador do Milan, que defendeu o selecionado pela última vez na Eurocopa de Portugal, já atuou 77 vezes pela Holanda. Assim como os demais treinadores que estarão no Mundial da Alemanha, Marco Van Basten terá que entregar à Fifa a lista definitiva com 23 jogadores no dia 15 de maio. No Grupo C da Copa do Mundo, a seleção holandesa estréia contra a Sérvia e Montenegro, no dia 11 de junho, em Leipzig. Argentina e Costa do Marfim completam a chave. Confira a lista dos pré-convocados Goleiros: Patrick Lodewijks (Feyenoord-HOL) Edwin van der Sar (Manchester United-ING) Maarten Stekelenburg (Ajax-HOL) Henk Timmer (AZ Alkmaar-HOL) Defensores: Khalid Boulahrouz (Hamburgo-ALE) Wilfred Bouma (Aston Villa-ING) Giovanni van Bronckhorst (Barcelona-ESP) Tim de Cler (AZ Alkmaar-HOL) Urby Emanuelson (Ajax-HOL) Kew Jaliens (AZ Alkmaar-HOL) Jan Kromkamp (Liverpool-ING) Joris Mathijsen (AZ Alkmaar-HOL) Andre Ooijer (PSV-HOL) Barry Opdam (AZ Alkmaar-HOL) Ron Vlaar (Feyenoord-HOL) Meio-campistas: George Boateng (Middlesbrough-ING) Mark van Bommel (Barcelona-ESP) Phillip Cocu (PSV-HOL) Edgar Davids (Tottenham-ING) Nigel de Jong (Hamburgo-ALE) Denny Landzaat (AZ Alkmaar-HOL) Hedwiges Maduro (Ajax-HOL) Wesley Sneijder (Ajax-HOL) Rafael van der Vaart (Hamburgo-ALE) Atacantes: Ryan Babel (Ajax-HOL) Romeo Castelen (Feyenoord-HOL) Klaas Jan Huntelaar (Ajax-HOL) Dirk Kuyt (Feyenoord-HOL) Martijn Meerdink (AZ Alkmaar-HOL) Ruud van Nistelrooy (Manchester United-ING) Robin van Persie (Arsenal-ING) Arjen Robben (Chelsea-ING) Jan Vennegoor of Hesselink (PSV-HOL)