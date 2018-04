Seedorf lamenta queda do Botafogo: 'É uma situação muito triste'

O ex-jogador holandês Seedorf ficou decepcionado com o rebaixamento do Botafogo para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Atualmente integrante da comissão técnica do Milan, da Itália, Seedorf está no Brasil e participou neste sábado do "Jogo das Estrelas", partida amistosa organizada por Zico no Maracanã.

O Botafogo foi o último clube que Seedorf defendeu antes da aposentadoria, no início deste ano. E, logo após sua saída, viu o time carioca se afundar na crise, que provocou o rebaixamento. "É uma situação muito triste, obviamente. Uma decepção", disse Seedorf. "Mas na vida a gente cai, mas se levanta com trabalho. Faz parte do esporte."

Pelo time alvinegro, Seedorf ganhou um Campeonato Carioca e foi um dos principais responsáveis pela classificação do time para a Copa Libertadores de 2014. O holandês ainda ostenta quatro títulos da Liga dos Campeões da Europa e diversos campeonatos nacionais na Itália, Holanda e Espanha.