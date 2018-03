Seedorf pede dispensa de elenco da Holanda para Euro

Clarence Seedorf pediu dispensa do elenco provisório da Holanda para a Eurocopa de 2008, disse nesta terça-feira a Associação Holandesa de Futebol (KNVB). O meia do Milan ligou para o técnico Marco van Basten para informá-lo da decisão de recusar uma possível convocação para o elenco definitivo que defenderá o país no torneio do mês que vem, na Áustria e na Suíça, disse a KNVB em comunicado. "Eu fiquei surpreso com seu anúncio. Eu não esperava isso. Disse a Clarence que eu o respeito como jogador e como homem, mas ele fez a decisão dele", disse Van Basten, que anunciou na semana passada uma lista de 30 jogadores, incluindo Seedorf. Seedorf, de 32 anos, estreou pela seleção holandesa em 1994 e fez 87 partidas pela seleção, tendo marcado 11 gols. Ele disputou três Eurocopas e o Mundial de 1998.