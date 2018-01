Segredo do Botafogo é a parte física A preparação física dos jogadores do Botafogo é um dos segredos para a liderança do clube no Campeonato Brasileiro. O Alvinegro tem mostrado, em sete rodadas, fôlego e poder de superação para reverter na segundo tempo resultados adversos. Foi assim, por exemplo, na última rodada do Nacional. O time do técnico Paulo César Gusmão perdia por 2 a 0 para o Juventude até o intervalo, mas na etapa final fez três gols, vencendo o jogo. "O bom preparo físico vem sendo fundamental desde a estréia do Botafogo contra o Internacional, quando, mesmo fora de casa, a equipe marcou seus dois gols no segundo tempo", declarou Jorge Soter, preparador-físico do clube de General Severiano. Soter espera que a o elenco alvinegro mantenha a mesma performance no confronto contra o São Paulo, domingo, no Morumbi. "É para isso que a gente trabalha".