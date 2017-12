Segue luta por Libertadores e rebaixamento A somente três rodadas do final do Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro, com 91 pontos, precisa de apenas mais uma vitória para garantir o título antecipado. Já o Santos, com seus 85, ainda torce por tropeços do adversário. Porém, na pior das hipóteses, a equipe da Baixada assegurou o vice-campeonato, uma vez que está 11 pontos à frente do São Paulo e restam apenas nove em disputa. Assim, o grande atrativo desse final de ano vai ser mesmo a dúvida sobre quem estará na Libertadores ou entre os degolados para a Série B. Para ilustrar a briga, o matemático gaúcho, Tristão Garcia, chegou a dois números curiosos. Segundo ele, para se garantir na mais importante competição sul-americana, o clube precisa somar 76 pontos. Pontuação pouco abaixo dessa também pode resolver, mas o clube precisaria torcer por resultados de outras partidas. Nesse caso, além de Cruzeiro (classificado pelo título na Copa do Brasil) e Santos, já garantidos, São Paulo (74) e São Caetano (71) são os mais confortáveis. O time de Roberto Rojas precisa de mais dois pontos, enquanto o de Tite, cinco. Coritiba (69) e Internacional (68) dependem de suas forças, mas o caminho é mais tortuoso. Os paranaenses, precisam de sete pontos e os gaúchos de nove. Na outra ponta da tabela, o número mágico que vai martelar a cabeça dos torcedores é 50. Tristão garante que o time que chegar a essa pontuação afasta, definitivamente, o risco de cair. O problema, então, é como chegar lá. Puxando a fila dos desesperados estão dois ex-campeões brasileiros. Tanto Bahia como Grêmio, ambos com 43 pontos, precisam somar sete pontos nas três últimas rodadas, ou seja, duas vitórias e um empate para não dependerem de ninguém. Em situação um pouco melhor, mas com a corda ainda apertando o pescoço, estão Fortaleza, Ponte Preta e Fluminense. Os cearenses (45) correm atrás de cinco pontos. Já paulistas e cariocas somam 46 e jogam por, pelo menos, quatro. Um detalhe curioso e preocupante para os tricolores. Os três últimos adversários do Fluminense são São Caetano (briga por vaga na Libertadores), Cruzeiro (ainda pode estar atrás do título) e Juventude (tenta evitar o rebaixamento). Aliás, os gaúchos têm 47 pontos e precisam de uma vitória para afastarem o fantasma. O Paysandu respira aliviado com mais dois pontos, enquanto o Vasco, do reeleito Eurico Miranda, só necessita de um para se garantir na elite no ano que vem.