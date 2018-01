Segunda Divisão do Paulista tem sete jogos neste sábado Depois de muita disputa na primeira rodada, o Campeonato Paulista da Segunda Divisão tem sete jogos marcados para acontecerem neste sábado e outros 12 no domingo. Um dos destaques do sábado é o confronto entre Osasco e Ecus, que venceram na estréia e dividem a liderança do Grupo 5. A partida acontece no Estádio José Liberatti, às 15h, em Osasco. Também às 15 horas, o Mogi das Cruzes tenta a primeira vitória, diante do Joseense, que venceu na estréia. A partida acontece no Estádio Francisco Ribeiro Nogueira, em Mogi das Cruzes. Já o Força quer chegar aos seis pontos, jogando contra Jacareí, que ainda não venceu. A partida acontece às 11 horas, no Estádio Carlos Ferracini, em Caieiras. Confira os jogos da 2ª rodada: Sábado Força x Guarulhos (11h) São Vicente x Barcelona (11h) Ranchariense x Assisense (15h) Mogi da Cruzes x Joseense (15h) Atibaia x Itapirense (15h) Osasco x Ecus (15h) Pão de Açúcar x Taboa da Serra (15h) Domingo Barretos x José Bonifácio (10h) Bebedouro x Jaboticabal (10h) Fernandópolis x Penapolense (10h) Matonense x Lençoense (10h) Radium x Lemense (10h) Campinas x Sumaré (10h) Brasilis x Capivariano (10h) Suzano x Jacareí (10h) São Bernardo x Guarujá (10h) Elosport x Jabaquara (10h30) Palmeirinha x Boa Vista (15h) Batatais x Guariba (15h)