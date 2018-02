Segunda Divisão do Paulista terá 48 clubes participantes A Federação Paulista de Futebol definiu na tarde desta terça-feira a fórmula de disputa do Campeonato Paulista da Segunda Divisão, que equivale, na prática, à quarta série do futebol de São Paulo. Durante o Conselho Arbitral realizado na sede da entidade, ficou definido que a competição contará com 48 clubes divididos em seis grupos regionalizados de oito. A competição começa dia 8 de abril e termina dia 11 de novembro. Nesta primeira fase os times se enfrentarão em turno e returno. Classificam-se os quatro primeiros de cada chave. Na segunda fase, os 24 times serão divididos em quatro grupos de seis e se enfrentarão em turno e returno dentro dos respectivos grupos. Passarão à terceira fase os dois primeiros colocados de cada chave. Eles serão divididos em dois grupos de quatro, sendo que campeão e vice de cada chave garantem o acesso para a Série A-3 do Paulista. No final, ainda haverá uma decisão em jogo único entre os primeiros de cada grupo para definir o campeão. Assim como a edição do ano passado, que teve 43 participantes, os clubes só poderão inscrever atletas com data de nascimento até 1983 - 23 anos. As 48 equipes da Segunda Divisão não foram definidas. Os clubes interessados terão até o dia 30 de janeiro para encaminhar à FPF um ofício confirmando a participação na competição.