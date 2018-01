Segunda Divisão do Paulistão tem 10 jogos neste sábado Dez jogos dão seqüência ao Campeonato Paulista da Segunda Divisão, neste sábado. Serão três na parte da manhã e seis no período da tarde, todos válidos pela quarta rodada. Pelo Grupo 1, o líder Oeste Paulista, que com nove pontos, tem 100% de aproveitamento, e recebe o vice-lanterna Presidente Prudente, com apenas um ponto. Completam o grupo Ranchariense e Atlético Araçatuba, em Rancharia, e Ilha Solteira e Assisense, em Ilha Solteira. Outros três times com 100% entram em campo. Pelo Grupo 5, o Força, líder com nove pontos, recebe o Joseense. Também com nove pontos, mas com um saldo de gols inferior ao Força (oito contra cinco), o Osasco joga em casa contra o Mogi das Cruzes. No Grupo 4, o Capivariano tenta conquistar o primeiro ponto dentro da competição diante do Itapirense. No outro jogo do grupo, se enfrentam Atibaia e Guaçuano. Confira os jogos da 4.ª rodada: 11h Força x Joseense São Vicente x Jabaquara Taboão da Serra x Guarujá 15h Oeste Paulista x Presidente Prudente Ranchariense x Atlético Araçatuba Atibaia x Guaçuano Capivariano x Itapirense Osasco x Mogi das Cruzes Pão de Açúcar x Barcelona 16h Ilha Solteira x Assisense