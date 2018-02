Segunda é dia de reforços no São Paulo O São Paulo deverá anunciar os primeiros reforços para a próxima temporada já na segunda-feira, um dia depois da participação do cluube no Campeonato Brasileiro, contra o Goiás, em Goiânia. O diretor de futebol Juvenal Juvêncio confirmou nesta terça que negocia com alguns nomes, mas prefere não divulgar nada. O volante Josué, do Goiás, deverá ser o primeiro a chegar. Já tem tudo apalavrado com os dirigentes são-paulinos. Além dele, Christian, meio-campista do Paraná, também deve vir. Porém. a diretoria trabalha para trazer pelo menos dois reforços de peso, que venham para resolver, como pede o técnico Emerson Leão. ?Temos de ter um acréscimo de qualidade?, resume o treinador. Para a meia, um dos setores carentes da equipe, Juvenal Juvêncio disse ontem que negocia com dois nomes. Roger, do Fluminense, era o reforço mais provável. Tudo já estava apalavrado com o jogador, que teria parte dos salários bancados pelo Benfica, clube que detém o seu passe. Porém, o meia deu para trás. ?Foi o efeito Kia?, ironizou Juvêncio, se referindo ao interesse da MSI, de Kia Joorabchian. A opção para o meio-de-campo poderá ser o meia Tcheco, que se desliga do Al-Itihhad, da Arábia. Ou até mesmo Serginho, do Milan, que tem atuado mais à frente na equipe italiana. Um outro volante, que pode ser Mineiro, do São Caetano (seu contrato termina no final da temporada) e um atacante ? Luizão, que se recupera de uma operação no joelho direito no clube ? também serão contratados. ?Já fizemos todo o planejamento?, diz Leão.