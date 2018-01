Segunda fase da Série C começa na sexta Passada a primeira fase do Campeonato Brasileiro da Série C, onde 93 times participaram, a segunda fase da competição será aberta nesta sexta-feira com um jogo isolado. Os outros 26 jogos serão disputados no Sábado ou Domingo. Às 16 horas desta sexta-feira a Tuna Luso recebe o Nacional-AM em Belém. Por ter ficado em primeiro lugar no Grupo 2, time paraense tem a vantagem de jogar por dois empates e ainda decidir a vaga na próxima fase jogando em casa. Confira a rodada: Sexta-feira Grupo 29 - 16:00 - Tuna Luso-PA x Nacional-AM Sábado Grupo 44 - 16:00 - Atlético-GO x Ituiutaba-MG Grupo 46 - 19:00 - Rio Branco-MG x Ipatinga-MG Grupo 54 - 20:30 - Ituano-SP x União Barbarense-SP Domingo Grupo 30 - 17:00 - Rio Branco-AC x Atlético-RR Grupo 31 - 17:00 - Sampaio Corrêa-MA x Viana-MA Grupo 32 - 16:00 - Chapadinha-MA x Imperatriz-MA Grupo 33 - 17:00 - Guarany-CE x Flamengo-PI Grupo 34 - 17:00 - River-PI x Itapipoca-CE Grupo 35 - 16:00 - ASA-AL x ABC-RN Grupo 36 - 16:00 - Campinense-PB x Treze-PB Grupo 37 - 16:00 - CSA-AL x Botafogo-PB Grupo 38 - 16:00 - Souza-PB x Sergipe-SE Grupo 39 - 16:00 - Cene-MS x Juazeiro-BA Grupo 40 - 16:00 - Confiança-SE x Comercial-MS Grupo 41 - 17:00 - Palmas-TO x Cuiabá-MT Grupo 42 - 16:00 - Serc-MS x Tocantinópolis-TO Grupo 43 - 10:00 - Uberlândia-MG x CFZ-DF Grupo 45 - 16:00 - Estrela do Norte-ES x Bragantino-SP Grupo 47 - 15:00 - Macaé-RJ x Tupi-MG Grupo 48 - 16:00 - Goytacaz-RJ x Americano-RJ Grupo 49 - 15:00 - Volta Redonda-RJ x Cabofriense-RJ Grupo 50 - 15:00 - Olaria-RJ x Friburguense-RJ Grupo 51 - 16:00 - Santo André-SP x Sertãozinho-SP Grupo 52 - 16:00 - Botafogo-SP x Atlético Sorocaba-SP Grupo 53 - 15:00 - União Bandeirante-PR x Inter de Limeira-SP Grupo 55 - 15:30 - Pelotas-RS x Caxias-SC Grupo 56 - 15:00 - Ulbra-RS x RS-RS.