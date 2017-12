Segunda rodada da Série C tem 3 jogos A segunda rodada da Série C do Campeonato Brasileiro continua nesta terça-feira com mais três jogos. Em campo, os representantes de Sergipe, Mato Grosso, Rondônia e Pará na competição. A bola começa a rolar às 15h15, com o jogo entre Itabaiana-SE e Sergipe-SE, no Estádio Presidente Médice, em Itabaiana, pelo Grupo 8. O duelo entre os dois times sergipanos deveria ter acontecido no domingo, mas foi adiado em virtude das chuvas. À noite, acontecem dois jogos pelo Grupo 2. Em Ji-Paraná, interior de Rondônia, o Ji-Paraná tem pela frente o São Raimundo-PA. Às 21h30, o Vila Aurora-MT recebe, em Rondonópolis, o Luverdense-MT. Restam ainda duas partidas para o fim da rodada. O jogo entre Serra-ES e Estrela do Norte-ES, que deveria ter acontecido nesta sexta-feira, em Serra, foi adiado por falta de luz no Estádio do Sumaré. Já o confronto entre América-RN e Nacional de Patos-PB, em Natal, foi transferido para o dia 17, em virtude de um acidente de carro que envolveu quatro jogadores do Nacional, há 10 dias. Na tradicional dança dos técnicos, quem perdeu o emprego no final de semana foi Artur Neto, dispensado do Joinville após o empate em casa com o Novo Hamburgo, em 1 a 1, pelo Grupo 15.