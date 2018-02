Segundo a Fifa, Corinthians é o 1.º clube campeão mundial

Boa notícia para o corintianos. Neste sábado, a Federação Internacional de Futebol (Fifa) decidiu que o torneio internacional realizado no ano 2000, no Brasil - em que o clube alvinegro foi campeão batendo o Vasco na final, nos pênaltis - será considerado como a primeira edição do Mundial de Clubes, atualmente disputado no Japão. "O campeão do primeiro Mundial de Clubes da Fifa é o Corinthians", afirmou o presidente da Fifa, Joseph Blatter. Mundial de Clubes realizado pela Fifa desde 2005 substituiu a Copa Intercontinental, da qual participavam os campeões da Liga dos Campeões e da Taça Libertadores da América. Mas a entidade não considera as edições da Copa, que acontece desde 1960, como competições oficiais. "O Comitê Executivo tomou hoje [sábado] a decisão e é definitiva", completou Blatter. Em 2000, a entidade organizou um torneio em São Paulo e no Rio de Janeiro, com a presença de Corinthians, Vasco da Gama, Real Madrid, Manchester United, Necaxa, Al Itihad e Raja Casablanca.